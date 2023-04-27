«Тату» воссоединится в мае в Санкт-Петербурге

Вокалистка, солистка группы «Тату» Лена Катина на своей странице в соцсети ошарашила поклонников. Она сообщила, что 7 мая группа выступит на матче «Зенит» – «Спартак» на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«Впервые на российской сцене музыкальная группа воссоединится всего на один вечер, чтобы дать старт большой игре»,

– сообщает певица.

Поклонники с воодушевлением восприняли новость о совместном выступлении девушек.

«Ура, снова вместе!», «Это прекрасно!», «Девочки, давайте сольный концерт!», – комментируют пользователи сети. // Фото: master1305 / Freepik