Студентка из Карелии получила золотую медаль на Дельфийских играх

Студентка из Карелии завоевала «золото» на XXII Дельфийских играх. 25 апреля в Саратове завершился этот масштабный молодежный форум. Всего в творческих состязаниях приняли участие более 2500 человек из разных уголков России. Они соревновались в 34 номинациях в сфере искусства, художественно-прикладного и научно-исследовательского творчества.

Студентка Петрозаводского музыкального колледжа им. К. Э. Раутио Серафима Новикова получила золотую медаль в номинации «Народный вокал». Преподаватель Серафимы - заслуженный работник культуры России и Карелии Людмила Васильевна Соловьева.

Дельфийские игры проводятся с целью выявления и поддержки творчески одаренных детей и молодежи, эстетического и патриотического воспитания, укрепления единого культурного пространства страны.

Игры проходят под патронатом Международного Дельфийского комитета и под эгидой комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. // Фото: пресс-служба правительства Карелии.