Житель карельского поселка создает красоту для всех

Текст, фото: Алина Гапеева

Житель села Крошнозеро пишет пейзажи карельской природы, моря и сюжеты на тему истории северной глубинки. Вдобавок ко всему любитель кисти и красок не так давно переквалифицировался в резчика по дереву.

«Я рисую душой. Мне близка тема деревни: бревенчатые дома, закаты, озера. Пейзажи старинной деревеньки Маньги - это моя любимая тема»,

- говорит Александр.

На полотнах многие местные жители узнают свои деревни, улицы, дома. К примеру, изображение старой ведлозерской школы мысленно вернуло в прошлое не только самого художника, но и многих повзрослевших учеников.

«Это кабинет химии. Мое место у окна было. Вот здесь»,

- показывает мужчина.

Александр все время ищет новые сюжеты. Одни из них передают печальную историю родных деревень во время Великой Отечественной войны. Вот берег Сямозера, старенькая баня, рядом - развешанное солдатское белье. Из архивных документов известно, что в этом месте останавливались на отдых финские войска, прежде чем двинуться на Петрозаводск.

На другой картине изображено село Крошнозеро в период 1941 года. По дороге движется танк, а в небе художник мазками «запустил» самолет.

Мастер кисти и красок утверждает, что для создания шедевра все средства хороши: палитрой может служить круглая крышка от стиральной машины, холстом – ткань для натяжных потолков, а березовые плахи послужат в качестве оригинальных рамок. При этом Александр Воглоев себя художником не считает.

«Какой я художник? Скорее любитель. Я удовольствие огромное получаю от такого занятия. Для меня время за рисованием летит незаметно. Могу день целый кисть из рук не выпускать. Живопись других художников меня очень привлекает. Присматриваюсь, как у них мазки лежат. Сравниваю, удивляюсь, что-то себе на заметку беру. Сколько нарисовал картин, уже сам не помню - много работ раздарил. Дома только несколько полотен осталось - на стенах висят».

Александр по глазам зрителя может определить, нравится рисунок или нет: глаз загорелся, значит, заинтересовала.

«Я хорошему человеку ее подарить готов. Буду уверен, что не повесит на ржавый гвоздь в сарае. Такое тоже бывало. Художника обидеть очень легко».

Крошнозерец рисовать начал еще в детстве. У него еще свежи в памяти воспоминания, когда мать посадила его за стол, дала в руки карандаш. А он тогда начал выводить машинки и паровозики.

«Я рисовал всю жизнь. Любимое занятие не оставляло меня даже тогда, когда я служил на флоте. Однажды оформил корабельный кубрик в стиле деревенской избы: бревенчатые стены нарисовал, печь и даже окно с кувшином цветов на подоконнике. Хорошо получилось. За все время я много картин написал на дверях и стенах пароходов. Сын случайно встретил картину с карельским пейзажем на одном из кораблей. Сразу узнал почерк отца. Прошло уже около 30 лет, а она сохранилась», - удивляется мужчина.

Не так давно любитель кисти и красок переквалифицировался в… резчика по дереву!

Александр давно хотел испытать себя в новом виде искусства. Для осуществления мечты он приготовил ровное сосновое бревно. Из него, по задумке создателя, в скором времени должен будет получиться всеми любимый мультяшный герой - медведь. Сказано - сделано. Почти как в сказке о Папе Карло. Только в нашем случае чурка приобрела очертания не Буратино, а симпатичного зверя.

«У каждого профессионального резчика есть все необходимые инструменты для резьбы по дереву, например, как у хирурга для операции. Я обходился только пилой, болгаркой и ножом»,

- поделился Александр.

Из подходящего материала резчик сделал других сказочных персонажей: деда и бабку, Русалочку, Бабу Ягу.

Все сказочные герои «поселились» под соснами на берегу озера Крошнозеро. Необычная фотозона каждый год притягивает любителей красивых кадров.

Да и на картины достаточно всего один раз взглянуть, чтобы навсегда влюбиться в колорит карельской деревни.