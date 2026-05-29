В России с 1 сентября не будет врачей-сексологов

Минздрав исключил специальность из перечня медицинских должностей

Фото: ИИ Алиса

Минздрав России исключил врачей-сексологов из списка медицинских и фармацевтических должностей, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

С 1 сентября 2026 года эта специальность перестанет считаться медицинской, её функции будут распределены между более широкими направлениями. При этом в перечень добавят новые специальности – нутрициолога и врача по медицине здорового долголетия.

С той же даты прекратится приём на должности зубного врача, врача-диабетолога, участкового психиатра-нарколога, подросткового психиатра и ряда других. Врачи, которые уже занимают эти должности, смогут продолжить свою деятельность.

Изменения затронут систему организации медицинской помощи, но не повлияют на уже работающих специалистов перечисленных профилей – они сохранят свои должности.