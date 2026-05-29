Публикуем календарь стрижки волос на июнь 2026 года

Представьте: вы подстриглись, а назавтра — прыщ, ссора с соседом и пустой кошелёк. Не хотели бы? Мы тоже. Поэтому держите июньскую шпаргалку: когда ножницы друг, а когда — враг.
Источник: dzen.ru
1 июня. Стрижка может испортить настроение и притянуть мелкие бытовые неприятности.
2 июня. Новая прическа принесет удачу в делах и укрепит здоровье.
3 июня. Смело к мастеру – стрижка поможет продвинуться по карьерной лестнице.
4 июня. Лучше не стричься: можно испортить настроение и нарваться на конфликты.
5 июня. Стрижка поднимет настроение и улучшит самочувствие.
6 июня. Новая прическа приманит деньги и поможет достичь целей.
7 июня. День нейтральный, но лучше воздержаться от стрижки – могут пострадать волосы.
8 июня. Не стригитесь: есть риск ухудшить здоровье и общее самочувствие.
9 июня. Опасный день – стрижка притянет конфликты и негативную энергию.
10 июня. Отложите ножницы: можно ослабить иммунитет и заболеть.
11 июня. Стрижка создаст позитивное настроение и улучшит энергетику.
12 июня. Новая прическа привлечет внимание и новые знакомства.
13 июня. День нейтральный, но лучше не стричься – можно потерять энергию.
14 июня. Повремените с посещением парикмахерской: можно нарваться на конфликты с окружающими.
15 июня. Новолуние – лучше отдохнуть, а не экспериментировать с прической.
16 июня. День неблагоприятный – отложите визит к мастеру до лучших времен.
17 июня. Новая прическа приведет к ненужному риску.
18 июня. Не советуем стричься – результат вряд ли вас порадует.
19 июня. Стрижка принесет удачу в финансах и карьерный рост.
20 июня. Благоприятный день – можно смело обновлять прическу.
21 июня. Визит к парикмахеру пойдет на пользу и поднимет настроение.
22 июня. Очень удачный день – кардинально меняйте образ без страха.
23 июня. Лучше не стричься – день считается неблагоприятным.
24 июня. Неудачный день – отложите ножницы в сторону .
25 июня. Посещение парикмахерской может привести к болезням и ссорам.
26 июня. Новая прическа принесет удачу и привлечет деньги.
27 июня. Стрижка придаст вам решимости в делах и поможет завершить давно начатые проекты.
28 июня. Визит к парикмахеру привлечет удачу в общении и поможет помириться с близкими.
29 июня. Не советуем стричься – можно навлечь на себя полосу мелких неудач и испортить отношения с окружающими.
30 июня. Лучше отложить стрижку и заняться уходом за волосами.