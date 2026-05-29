Завтра в Петрозаводске изменится расписание движения троллейбусов

Новое летнее расписание вводится для всех маршрутов, время прибытия к остановкам скорректировано

Фото: ИИ Алиса

С 1 июня 2026 года в Петрозаводске вводится новое летнее расписание движения троллейбусов, сообщает ПМУП «Городской транспорт». Время прибытия троллейбусов к остановкам изменится, поэтому в первые дни работы по новому графику пассажирам рекомендуют приходить к остановкам пораньше, чтобы привыкнуть к расписанию.

Водителей и пассажиров призывают пользоваться приложениями для отслеживания транспорта «Умный транспорт» и «Яндекс.Карты». Полную информацию о времени отправления троллейбусов с конечных станций можно найти на официальном сайте ПМУП «Городской транспорт».

Кроме того, в связи с ремонтными работами на улице Судостроительной троллейбусы маршрутов № 1 и № 3 будут следовать до конечной станции «Площадь Северная Точка». Пассажиров просят учитывать эти изменения при планировании поездок.