Сегодня православные празднуют День Святой Троицы

Троица считается днём рождения христианской церкви

Праздник Святой Троицы, который также называют Пятидесятницей, отмечается на 50-й день после Пасхи. В 2026 году он выпадает на 31 мая.

Согласно церковному преданию, через десять дней после Вознесения Христа во время иудейской Пятидесятницы на апостолов сошёл Святой Дух в виде огненных языков. После этого они заговорили на разных языках и смогли проповедовать учение Спасителя разным народам. Именно поэтому в христианстве Троица считается днём рождения христианской Церкви.

Священнослужители подчёркивают, что самым большим грехом в этот день считается не работа или бытовые дела, а духовные проступки. Прежде всего речь идёт о ненависти, злобе, зависти, осуждении и нежелании прощать других людей. Праздник напоминает верующим о необходимости жить в мире с окружающими и стремиться к добрым поступкам.

Поэтому особенно важно избегать конфликтов, ссор с родственниками и соседями, грубости и агрессии. Считается, что Троица — время примирения и внутреннего очищения.

Главная традиция Троицы — посещение праздничного богослужения. Верующие молятся о здоровье близких, благополучии семьи и мире.

Также в этот день принято навещать родственников, помогать пожилым людям, заниматься благотворительностью, проводить время в кругу семьи, благодарить Бога за прожитый год и просить благословения на будущее. После службы многие собираются за праздничным столом. Поскольку Троица не приходится на постный день, ограничений в еде нет.