Термометры 31 мая покажут в Карелии от плюс 12 до 17 градусов

Ветер северных направлений будет «обнимать» жителей Карелии 31 мая

Сегодня, 31 мая, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, северный, умеренный. Температура воздуха днём +14…+16°C. Атмосферное давление будет слабо расти.

В Карелии будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, северный, умеренный. Температура воздуха днём +12…+17°C.

По прогнозу Федеральной метеослужбы, в Калевале днём +13°C.

В Кеми днём +10°C.

В Кондопоге днём +16°C.

В Медвежьегорске днём +13°C.

В Олонце днём +16°C.

В Пудоже днём +17°C.

В Сегеже днём +12°C.

В Сортавале днём +15°C.

В Суоярви днём +16°C.