 Перейти к основному содержанию
31 мая 2026
Есть новости? Звоните:
53-13-13
Мы в соцсетях:

Погода

5

Термометры 31 мая покажут в Карелии от плюс 12 до 17 градусов

Ветер северных направлений будет «обнимать» жителей Карелии 31 мая
цветы_погода
Фото: «Петрозаводск говорит»

Сегодня, 31 мая, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, северный, умеренный. Температура воздуха днём +14…+16°C. Атмосферное давление будет слабо расти.

В Карелии будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, северный, умеренный. Температура воздуха днём +12…+17°C. 

По прогнозу Федеральной метеослужбы, в Калевале днём +13°C. 

В Кеми днём +10°C. 

В Кондопоге днём +16°C. 

В Медвежьегорске днём +13°C.

В Олонце днём +16°C. 

В Пудоже днём +17°C. 

В Сегеже днём +12°C. 

В Сортавале днём +15°C. 

В Суоярви днём +16°C.

Метки