Сегодня жители Земли увидят вторую полную Луну за месяц

Явление, которое называют «голубой Луной», произойдёт 31 мая

Редкое астрономическое событие – второе полнолуние в одном календарном месяце – ожидается 31 мая 2026 года, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Первое полнолуние в этом месяце пришлось на 2 мая. Из-за того, что интервал между полнолуниями составляет примерно 29,5 суток и короче длительности большинства месяцев, иногда возникает возможность наблюдать два таких явления за месяц.

В англоязычной традиции второе полнолуние в месяце называют «голубой Луной» (Blue Moon). Это выражение происходит от идиомы «once in a blue moon» («когда Луна станет голубой»), которая означает исключительно редкое событие. При этом сам спутник Земли свой цвет не меняет – он остаётся обычным. В последний раз такое случалось в августе 2023 года, тогда второе полнолуние пришлось на 31 августа.

Следующая «голубая Луна» произойдёт в декабре 2028 года. Примечательно, что она выпадет на 31 декабря – новогоднюю ночь. Учёные напоминают, что это явление не представляет никакой угрозы для Земли и является лишь интересной особенностью календаря и лунного цикла.