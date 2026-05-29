В Петрозаводске купят 11 автобусов за 90 млн рублей

Депутаты Петросовета приняли поправки в бюджет

Депутаты Петрозаводского горсовета на заседании 29 мая внесли изменения в бюджет Петрозаводска, сообщила глава города Инна Колыхматова на своей странице в соцсети.

Более 90 миллионов рублей выделено на приобретение 11 автобусов для ПМУП «Городской транспорт». Техника среднего класса повышенной вместимости будет обслуживать муниципальные маршруты с регулируемым тарифом. Новая техника позволит сократить интервалы движения на самых востребованных направлениях.

По федеральной программе «Развитие туризма» средства направлены на благоустройство туристического центра карельской столицы. Деньги пойдут на модернизацию освещения на Онежской набережной, архитектурную подсветку скульптур, подаренных городами-побратимами, а также на мощение в Центральном сквере. Кроме того, депутаты передали в муниципальную собственность из федеральной около 200 гектаров – примерно 600 земельных участков – для льготных категорий граждан. Их будут предоставлять в порядке очередности, в первую очередь многодетным семьям, выбравшим схемы участков до 27 июля 2016 года.

На заседании утвердили имена новых почётных граждан Петрозаводска. В 2026 году звания удостоены корабел и основатель морского клуба «Полярный Одиссей» Виктор Дмитриев, протоиерей и волонтёр Леонид Леонтюк, а также посмертно – известный строитель Марк Шегельман. Торжественная церемония вручения наград традиционно пройдёт в День города.