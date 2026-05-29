В Крыму ввели лимит в 20 литров бензина на одно авто

Власти говорят, что контролируют ситуацию

Фото: ИИ Алиса

В Крыму с 31 мая 2026 года вводится ограничение на розничную продажу бензина марки АИ-92 – не более 20 литров на одно транспортное средство, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу республики Сергея Аксенова. Заправка топлива в канистры запрещена.

Ограничение связано с ограниченным запасом этого вида топлива, нормализация ситуации ожидается в течение 30 дней.

Приоритетным правом на заправку бензином АИ-95 будут пользоваться коммунальный и социальный транспорт, а также владельцы талонов – для них объём не ограничен. На автозаправочных станциях сетей «АТАН» и «ТЭС» реализация АИ-95 будет производиться исключительно по талонам. Актуальные адреса АЗС, где топливо имеется в наличии, опубликованы на сайте министерства топлива и энергетики Республики Крым.

Глава региона также отметил, что власти контролируют ситуацию и принимают меры для скорейшей стабилизации топливного рынка.