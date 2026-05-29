Пенсионерка пыталась украсть товары из гипермаркета в Петрозаводске

68-летняя женщина спрятала зубные пасты и мыло в пакет, но её задержали на выходе

Фото: ИИ Алиса

В дежурную часть полиции в Петрозаводске поступило сообщение о краже от сотрудников одного из городских гипермаркетов, сообщает пресс-служба МВД Карелии. На входе работники внутреннего контроля задержали женщину, вызвавшую подозрения. Прибывшие на место оперативники установили личность гражданки – ею оказалась 68-летняя жительница Прионежского района.

В торговом зале пенсионерка выбрала продукты питания и средства личной гигиены, сложив их в тележку. На ручку она повесила непрозрачный пакет, в который незаметно переложила несколько упаковок зубных паст, мыла и зубных щёток на общую сумму 6700 рублей.

На кассе женщина расплатилась только за товары из тележки – около 15 тысяч рублей – и попыталась вынести спрятанное. Однако довести задуманное до конца ей не удалось.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»). Санкция статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.