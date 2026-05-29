Карельский и вепсский языки готовят к переводу в «Яндексе»

Республика участвует в федеральном проекте по созданию языковых корпусов для онлайн-сервиса

Карельский и вепсский языки планируют добавить в функционал «Яндекс Переводчика», сообщает пресс-служба правительства Карелии.

В Москве прошло заседание рабочей группы при ФАДН России, посвящённое формированию корпусов национальных языков РФ для этого сервиса. Республика подключилась к федеральной инициативе в 2024 году. В рамках проекта создаются массивы карельской лексики на основе ливвиковского наречия и вепсской лексики. К деятельности привлечены филологи, педагоги, сотрудники Института языка, литературы и истории, члены термино-орфографической комиссии при Главе Карелии, представители общественных объединений карелов и вепсов.

На сегодня разработчикам передано свыше 70 тысяч парных фраз на русском и карельском при плановом показателе 100 тысяч. Проведено обучение нейросети, готовые переводы получили экспертную оценку. Для вепсского языка собрано около 40 тысяч фраз – их также в ближайшее время направят программистам.