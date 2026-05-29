Toyota зарегистрировала в России три товарных знака

Компания защитила названия RAV4, BZ и Aygo, срок действия патентов – 10 лет

Японский автопроизводитель Toyota зарегистрировал в России три товарных знака для названий своих автомобилей, следует из данных Роспатента, которые приводит ТАСС.

Заявки на регистрацию были поданы 31 марта 2025 года, срок действия патентов установлен на 10 лет. Компания защитила такие наименования, как RAV4, BZ и Aygo. Знаки зарегистрированы по 12-му классу Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), который включает различные виды автомобилей. Ранее, 17 мая, сообщалось, что Toyota также зарегистрировала в России пять товарных знаков для моделей Lexus LX700h, Fortuner, Land Cruiser, BZ4X и Corolla Cross.

Днём ранее южнокорейский автоконцерн Hyundai зарегистрировал в России 15 товарных знаков автомобильного бренда Genesis. В каждом из них вместе с названием изображён логотип.