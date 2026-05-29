В Карелии за минувшие сутки произошли три пожара

Огонь повредил хозяйственную постройку, неэксплуатируемое здание и частную баню

За прошедшие сутки подразделения территориального пожарно-спасательного гарнизона Республики Карелия реагировали на три оперативных события, сообщает канал МЧС России в MAX. Все три вызова были связаны с тушением пожаров в разных районах республики.

В 07:20 поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки в СНТ «Онежец» (населённый пункт Машезеро). В результате пожара строение значительно повреждено огнём. На месте работали 10 специалистов и 3 единицы техники.

В 21:01 зафиксирован пожар в неэксплуатируемом строении на улице Парковой, 33 в городе Кондопога. Огонь повредил помещение на первом этаже площадью 20 квадратных метров. Ликвидировали возгорание 7 специалистов и 3 единицы техники.

В 22:49 поступил сигнал о пожаре в частной бане в посёлке Алхо на улице Железнодорожной. Строение повреждено на площади 10 квадратных метров, на месте работали 5 специалистов и 2 единицы техники. Сведений о пострадавших не поступало.