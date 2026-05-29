На дорогах Карелии пройдут рейды «Должник»

У граждан республики числится более 2,5 тысяч неоплаченных постановлений за нарушения ПДД

Фото: ИИ Алиса

С 1 по 5 июня 2026 года на территории Карелии состоится профилактическое мероприятие «Должник», направленное на взыскание неоплаченных штрафов за нарушения Правил дорожного движения, сообщает Госавтоинспекция республики. По данным ведомства, граждане имеют более 2,5 тысяч постановлений с истекшим сроком добровольной оплаты.

Установление мест нахождения должников и маршрутов их передвижения будут проводить наряды ДПС, в том числе с использованием специальных комплексов автоматической фиксации. При задержании к нарушителям применят меры административного воздействия, а также инициируют перед службой судебных приставов введение ограничений и принудительное взыскание. Госавтоинспекция напоминает: штраф необходимо оплатить не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу.

В случае нарушения сроков граждане могут быть привлечены к ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ. Санкции предусматривают штраф в двукратном размере от неуплаченной суммы, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы до 50 часов. При этом новое наказание не освобождает от уплаты первоначального штрафа.

Госавтоинспекция Карелии рекомендует гражданам проверять и своевременно оплачивать административные штрафы.