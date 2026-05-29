«Помимо права говорить, еще есть право быть услышанным…»

Сегодня в Национальной библиотеке Карелии празднуют десятилетие литературного объединения «СоНеТ»

Фото: Дмитрий Гордиенко

Руководитель творческого союза «СоНеТ» Олег Гальченко рассказывает о жизни творческого союза, его истории и сборнике «Рождение ангела».

– Олег Станиславович, как бы вы могли охарактеризовать «СоНеТ» несколькими словами?

– «СоНеТ» расшифровывается как сообщество независимых творцов. Это союз людей, увлеченных творчеством, охотно делящихся им как друг с другом, так и с публикой, то есть людей, независимо мыслящих, имеющих яркую индивидуальность, свой самобытный стиль. Сообщество находящихся в вечном поиске талантов.

– Как зародилась идея создать литобъединение?

– Не бывает какой-то одной причины для события, всегда предшествует множество причин. Было что-то такое в воздухе 2016, когда мы собрались в первый раз. Творческим людям надо держаться вместе, «чтоб не пропасть поодиночке». Если вы знаете историю литературы, и мировой, и отечественной, то можете заметить, что обычно творческие люди – поэты, писатели, художники, музыканты, позабыв о творческих разногласиях, объединяются накануне трагических событий, смутных времен, когда вроде бы не до поэзии, когда каждый оказывается наедине с тревогой, с бедой. Оно и понятно: такие времена лучше переживать вместе, вместе бороться за существование, за свою творческую карьеру.

– А в чем сейчас заключается деятельность «СоНеТа»?

– Условно ее можно разделить на несколько уровней. Самая активная на протяжении всех десяти лет – в Сети, в нашей официальной группе «ВКонтакте» – посмотрите! Там публикуются наши произведения, есть рубрики просветительского характера, посвященные разным аспектам литературы и творческого мастерства, конкурсы, хроника наших достижений.

Второй уровень – это наши встречи в Национальной библиотеке в последнее воскресенье каждого месяца, кроме трех летних. На них мы обсуждаем проблемы, связанные с искусством как напрямую, так и косвенно. Все привносят личные взгляды и опыт, поэтому заранее я никогда не знаю, что именно будет происходить на собрании, кто что скажет. В результате получается живой разговор, складывается панорамная картина из литературы на заданную тему и проблем, затронутых ею. Просто удивляюсь, сколько всего за полтора часа удается высказать!

Помимо этого организуем выступления перед разной публикой – хотелось бы почаще. Есть ощущение, что пока не до всех потенциальных слушателей дошла информация о том, что в городе есть такое литобъединение. Надеюсь, эта публикация немного поможет нам найти друг друга.

А «высшая ступень» работы нашего литобъединения – уже ставший доброй традицией литературно-музыкальный фестиваль «Первоцвет». Он дает возможность каждому из нас – хоть профессионалу, хоть начинающему — встретиться лицом к лицу со своими потенциальными читателями и сказать им что-то важное. Далеко не все сейчас имеют возможность выпускать книги, далеко не у всех есть собственные каналы и группы в соцсетях, и как тогда найти свою благодарную аудиторию? Мне очень нравится строчка знаменитого поэта-«шестидесятника» Игоря Кохановского: «Помимо права говорить, еще есть право быть услышанным…» Вот «Первоцвет» и реализует право поэтов быть услышанными.

– В этом году у «СоНеТа» вышел сборник в Электронной библиотеке авторов Карелии, который называется «Рождение ангела». Почему читателям стоит обратить на него внимание?

– Потому что в него включены действительно интересные произведения: и прозаические, и поэтические. Каждый автор там раскрывается с лучшей стороны, недаром книга имеет такое название. Творчество проявляет в человеке самое яркое, скрытое в его душе, самые затаенные качества, которые в обычной жизни, может быть, совсем не заметны. В сборнике есть очень оригинальные произведения, например, сонеты Артема Миронова. Наверное, не так уж много у нас в Карелии авторов, которые специализируются на написании сонетов. Или проза Павла Андрианова: жесткие, правдивые зарисовки из повседневной жизни российской глубинки. Или лирика Риты Столяровой и ироническая поэзия Игоря Аблоухова. Можно перечислять до бесконечности... Творчество наших авторов – Вселенная, куда следует заглянуть и, уверен, надолго в ней остаться.

– «СоНеТ» живет уже десять лет. Какие планы вы строите на будущее?

– Ковидная эра научила нас не строить далекие планы. Пожалуй, сейчас самое важное – подготовить следующий фестиваль «Первоцвет». Надеюсь, мы придумаем еще какие-то мероприятия, которые могли бы привлечь внимание любителей литературы и вообще всех, кто интересуется современным искусством в лучшем понимании этого слова.

– Думаю, среди читателей будут и люди, которые сами что-то пишут. Поэтому хочется спросить, что нужно сделать, чтобы вступить в литобъединение?

– Сейчас у нас появился отбор по техническому уровню произведений, по некоторым другим критериям творческого характера. Вообще, мы стараемся идти на контакт со всеми желающими с нами познакомиться, влиться в наши ряды. Нужно просто связаться со мной или с администраторами нашей группы, прислать свои произведения, мы их обсудим, дадим автору возможность ответить на вопросы несложной анкеты, если решим, что он подойдет, автор получит право регулярно у нас публиковаться и станет частью ядра нашего объединения.

– Тридцать первого мая в Национальной библиотеке состоится празднование десятилетия СоНеТа. Как оно будет проходить?

– Мы хотим пригласить не только наших нынешних постоянных авторов, но и людей, которые в разное время поддержали нас, поверили в нас, сделали для нас много хорошего. Это и библиотекари, и люди, побывавшие в наших рядах, но ушедшие в сольное плавание и сохранившие теплые воспоминания о нас, и люди из дружественных нам литературных сообществ, например, клуба «Альманах» под руководством Валентины Акимовой. И, конечно же, пусть приходят все желающие, в том числе незнакомые с нами люди, которые, может быть, заинтересуются тем, что мы делаем, или даже к нам присоединятся!

Беседовала Дарья Староверова





