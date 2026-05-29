Все, что вы отдаете миру, к вам же и вернется
Лето – время отпусков и развлечений, время детских каникул и пикников. Но не стоит забывать о контроле над своими расходами, чтобы не оказаться в долгах. С помощью нашего календаря вы сможете определить благоприятное время для различных финансовых операций.
Давать в долг: 18, 25 июня.
Не давать в долг: 4, 11, 16, 30 июня.
Брать деньги взаймы: 9, 12 июня.
Не брать взаймы, не оформлять кредит: 4, 16, 20, 30 июня.
Возвращать долги: 10, 18, 25 июня.
Не возвращать долги: 4, 30 июня.
Делать крупные покупки: 12, 25 июня.
Пересчитывать деньги: 11, 20, 26 июня.
Инвестировать свободные деньги: 9, 25 июня.
Покупать кошелек: 1, 2, 11 июня.
Покупать подарки: 13, 18 июня.
Проводить обряды: 5 июня.
Первая декада
1 июня. Если возникло желание рискнуть, вложиться в амбициозный проект — не торопитесь, сегодня энергия дня больше способствует планированию финансовых стратегий, а не их реализации. Новый кошелек поможет сохранить деньги.
2 июня. Хорошо работать с бухгалтерией, наводить порядок в документах, возвращать долги, закрывать старые финансовые обязательства и покупать кошелек.
3 июня. Это день «зеркал». Все, что вы отдаете миру (и в финансовом плане тоже), к вам вернется.
4 июня. Избегайте крупных покупок и подписания финансовых документов. Не давайте и не берите денег в долг.
5 июня. Будьте осторожнее, не совершайте спонтанные покупки. Траты на новые технологии, развлечения могут принести разочарования. Проведите обряд на привлечение денег.
6 июня. Деньги сегодня – как вода, их сложно удержать. Отложите кошелек, не ходите в банки, не делайте покупки. Займитесь творчеством, общением, отдыхом.
7 июня. Велик риск самообмана и неверной оценки выгоды, не начинайте новые проекты.
8 июня. Избегайте крупных финансовых решений. День подходит для анализа: что в вашей жизни изжило себя и требует перемен?
9 июня. Не планируйте на утро важных операций. Во второй половине дня можно брать взаймы, инвестировать в свое дело.
10 июня. Время избавления от лишнего. Наведите порядок в шкафах, избавьтесь от ненужного имущества, верните долги.
Вторая декада
11 июня. Можно заняться планированием бюджета, подсчетом доходов. Не стоит давать в долг.Хорошее время для покупок, но небольших и продуманных. Удачное время для покупки кошелька.
12 июня. Лучший день месяца для работы с материальными ценностями. Идеально делать крупные покупки, если они были давно запланированы. Можно и нужно считать деньги, строить бюджет и брать взаймы.
13 июня. Можно заняться поиском новых источников дохода, проконсультироваться с финансовыми советниками. Скрасит день покупка подарка для близкого человека.
14 июня. Высок риск ошибок, потери денег из-за рассеянности или обмана. Никаких важных дел!
15 июня. Новолуние –это день потенциала, но не действия. Можно заняться планированием семейного бюджета.
16 июня. Не берите и не давайте в долг, можно непродуманно распорядиться чужими деньгами.
17 июня. Займитесь собой. Хорошо вкладывать в красоту, искусство, ювелирные украшения. Но избегайте чрезмерных трат из желания покрасоваться.
18 июня. Это время для смелых, но благородных финансовых жестов: верните долги, дайте взаймы, помогите близким, удачной будет покупка подарка.
19 июня. Займитесь планированием, наведите порядок в финансовых документах. Можно делать небольшие, тщательно продуманные покупки.
20 июня. Время для рутинных дел, пересчитывания денег, не берите кредиты.
Третья декада
21 июня. Идеальный день для переговоров о повышении зарплаты, презентации бизнес-планов.
22 июня. Если вы планировали покупку предметов роскоши и искусства, то это тот самый день.
23 июня. Займитесь благотворительностью. Можно давать деньги в долг, если вы уверены в человеке.
24 июня. Избегайте спонтанных покупок, они не принесут удовлетворения.
25 июня. Удачное время для крупных просчитанных инвестиций. Можно давать и возвращать долги, но избегайте эмоциональных решений.
26 июня. Пересчитайте деньги, спланируйте бюджет.
27 июня. Это лучшее время для поиска новых источников дохода, особенно связанных с зарубежными отношениями, образованием, путешествиями, интернетом. День сулит удачу в авантюрах, но разумных.
28 июня. – Не подписывайте договоров, не покупайте ничего дорогого.
29 июня. День искушений, требующий проявления силы духа, особенно в вопросах статуса и карьеры.
30 июня. Полнолуние. Высок риск переоценить свои силы или впасть в панику из-за нехватки ресурсов. Не начинайте нового, не берите и не давайте в долг, не совершайте крупных покупок. Эмоции будут мешать видеть реальную картину.