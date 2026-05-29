Все, что вы отдаете миру, к вам же и вернется

Наш Лунный денежный календарь на июнь 2026 года советует, когда можно брать кредиты, покупать недвижимость, пересчитывать деньги и дает другие советы по личному бюджету

Лето – время отпусков и развлечений, время детских каникул и пикников. Но не стоит забывать о контроле над своими расходами, чтобы не оказаться в долгах. С помощью нашего календаря вы сможете определить благоприятное время для различных финансовых операций.

Давать в долг: 18, 25 июня.

Не давать в долг: 4, 11, 16, 30 июня.

Брать деньги взаймы: 9, 12 июня.

Не брать взаймы, не оформлять кредит: 4, 16, 20, 30 июня.

Возвращать долги: 10, 18, 25 июня.

Не возвращать долги: 4, 30 июня.

Делать крупные покупки: 12, 25 июня.

Пересчитывать деньги: 11, 20, 26 июня.

Инвестировать свободные деньги: 9, 25 июня.

Покупать кошелек: 1, 2, 11 июня.

Покупать подарки: 13, 18 июня.

Проводить обряды: 5 июня.

Первая декада

1 июня. Если возникло желание рискнуть, вложиться в амбициозный проект — не торопитесь, сегодня энергия дня больше способствует планированию финансовых стратегий, а не их реализации. Новый кошелек поможет сохранить деньги.

2 июня. Хорошо работать с бухгалтерией, наводить порядок в документах, возвращать долги, закрывать старые финансовые обязательства и покупать кошелек.

3 июня. Это день «зеркал». Все, что вы отдаете миру (и в финансовом плане тоже), к вам вернется.

4 июня. Избегайте крупных покупок и подписания финансовых документов. Не давайте и не берите денег в долг.

5 июня. Будьте осторожнее, не совершайте спонтанные покупки. Траты на новые технологии, развлечения могут принести разочарования. Проведите обряд на привлечение денег.

6 июня. Деньги сегодня – как вода, их сложно удержать. Отложите кошелек, не ходите в банки, не делайте покупки. Займитесь творчеством, общением, отдыхом.

7 июня. Велик риск самообмана и неверной оценки выгоды, не начинайте новые проекты.

8 июня. Избегайте крупных финансовых решений. День подходит для анализа: что в вашей жизни изжило себя и требует перемен?

9 июня. Не планируйте на утро важных операций. Во второй половине дня можно брать взаймы, инвестировать в свое дело.

10 июня. Время избавления от лишнего. Наведите порядок в шкафах, избавьтесь от ненужного имущества, верните долги.

Вторая декада

11 июня. Можно заняться планированием бюджета, подсчетом доходов. Не стоит давать в долг.Хорошее время для покупок, но небольших и продуманных. Удачное время для покупки кошелька.

12 июня. Лучший день месяца для работы с материальными ценностями. Идеально делать крупные покупки, если они были давно запланированы. Можно и нужно считать деньги, строить бюджет и брать взаймы.

13 июня. Можно заняться поиском новых источников дохода, проконсультироваться с финансовыми советниками. Скрасит день покупка подарка для близкого человека.

14 июня. Высок риск ошибок, потери денег из-за рассеянности или обмана. Никаких важных дел!

15 июня. Новолуние –это день потенциала, но не действия. Можно заняться планированием семейного бюджета.

16 июня. Не берите и не давайте в долг, можно непродуманно распорядиться чужими деньгами.

17 июня. Займитесь собой. Хорошо вкладывать в красоту, искусство, ювелирные украшения. Но избегайте чрезмерных трат из желания покрасоваться.

18 июня. Это время для смелых, но благородных финансовых жестов: верните долги, дайте взаймы, помогите близким, удачной будет покупка подарка.

19 июня. Займитесь планированием, наведите порядок в финансовых документах. Можно делать небольшие, тщательно продуманные покупки.

20 июня. Время для рутинных дел, пересчитывания денег, не берите кредиты.

Третья декада

21 июня. Идеальный день для переговоров о повышении зарплаты, презентации бизнес-планов.

22 июня. Если вы планировали покупку предметов роскоши и искусства, то это тот самый день.

23 июня. Займитесь благотворительностью. Можно давать деньги в долг, если вы уверены в человеке.

24 июня. Избегайте спонтанных покупок, они не принесут удовлетворения.

25 июня. Удачное время для крупных просчитанных инвестиций. Можно давать и возвращать долги, но избегайте эмоциональных решений.

26 июня. Пересчитайте деньги, спланируйте бюджет.

27 июня. Это лучшее время для поиска новых источников дохода, особенно связанных с зарубежными отношениями, образованием, путешествиями, интернетом. День сулит удачу в авантюрах, но разумных.

28 июня. – Не подписывайте договоров, не покупайте ничего дорогого.

29 июня. День искушений, требующий проявления силы духа, особенно в вопросах статуса и карьеры.

30 июня. Полнолуние. Высок риск переоценить свои силы или впасть в панику из-за нехватки ресурсов. Не начинайте нового, не берите и не давайте в долг, не совершайте крупных покупок. Эмоции будут мешать видеть реальную картину.