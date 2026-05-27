Что нам снег, что нам зной: в Петрозаводске прошел «Локобол»

В Петрозаводске впервые проходит межрегиональный этап турнира по детскому футболу «Локобол». В этом году он проводится 20-й раз и объединяет все регионы страны. В карельской столице на футбольное поле стадиона «Юность», несмотря на проливной дождь, вышли 12 команд юношей до 12 лет. Это любители футбола из Петрозаводска, Пскова, Архангельска, Мурманска, Калининграда, Сыктывкара.

Игры проходят в течение двух дней. Юные футболисты сыграют матчи в формате 8х8 (7 полевых игроков и вратарь). Игры состоят из двух таймов по 20 минут. Команда-победитель поедет на суперфинал турнира «Локобол -2026», который пройдет в августе в Москве. А также команды, занявшие три первых места, получат денежные призы. Это нововведение впервые на межрегиональном этапе.

«Локобол» уже много лет является настоящей стартовой площадкой для будущих звезд российского футбола. В разные годы через турнир прошли такие игроки, как Матвей Сафонов, Алексей Батраков, Константин Тюкавин, Фёдор Чалов и Сергей Пиняев — сегодня они играют за Сборную России.

На всех межрегиональных этапах «Локобола» работает селекционер Академии ФК «Локомотив-Москва». Специалист отбирает одаренных футболистов для обучения в Академии и продолжения уже профессиональной карьеры спортсмена.