В России продлили выдачу бесплатных лекарств заболевшим COVID-19

Выдачу бесплатных лекарств для больных коронавирусом, которые лечатся на дому, продлили в России на январь. Об этом 5 декабря сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

«Правительство поддержало продление и обеспечение за счет федерального бюджета на январь лекарственными препаратами, пока сохраняется напряженность»,

- цитируют министра «Известия».

Мурашко надеется, что мероприятия, которые проводятся в стране, позволят уменьшить прирост выявленных случаев заболевания.

Напомним, за минувшие сутки в России коронавирус был выявлен у 28 782 человек. За весь период в стране заболели 2 431 731, поправились 1 916 396. (фото profile.ru)