05 декабря 2020, 16:34
Россия

В России продлили выдачу бесплатных лекарств заболевшим COVID-19

Михаил Мурашко сообщил, что обеспечение лекарствами продлено на январь, пока в стране сохраняется напряженность

Выдачу бесплатных лекарств для больных коронавирусом, которые лечатся на дому, продлили в России на январь. Об этом 5 декабря сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

«Правительство поддержало продление и обеспечение за счет федерального бюджета на январь лекарственными препаратами, пока сохраняется напряженность»,

- цитируют министра «Известия».

Мурашко надеется, что мероприятия, которые проводятся в стране, позволят уменьшить прирост выявленных случаев заболевания.

Напомним, за минувшие сутки в России коронавирус был выявлен у 28 782 человек. За весь период в стране заболели 2 431 731, поправились 1 916 396. (фото profile.ru)

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Метки: 
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коронавирус
бесплатные лекарства
Михаил Мурашко
COVID-19
пандемия