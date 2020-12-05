05 декабря 2020, 16:34
В России продлили выдачу бесплатных лекарств заболевшим COVID-19
Михаил Мурашко сообщил, что обеспечение лекарствами продлено на январь, пока в стране сохраняется напряженность
Выдачу бесплатных лекарств для больных коронавирусом, которые лечатся на дому, продлили в России на январь. Об этом 5 декабря сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
«Правительство поддержало продление и обеспечение за счет федерального бюджета на январь лекарственными препаратами, пока сохраняется напряженность»,
- цитируют министра «Известия».
Мурашко надеется, что мероприятия, которые проводятся в стране, позволят уменьшить прирост выявленных случаев заболевания.
Напомним, за минувшие сутки в России коронавирус был выявлен у 28 782 человек. За весь период в стране заболели 2 431 731, поправились 1 916 396. (фото profile.ru)