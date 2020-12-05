Путин исполнит два новогодних желания маленьких россиян

5 декабря в международный день добровольцев президент России в режиме видеоконференции участвовал в акции «Елка желаний». Главе государства предложили назвать число от 1 до 10, Владимир Путин назвал 12. Ведущий встречи снял с елки два шарика с цифрами 1 и 2, сообщает РИА Новости. Президент исполнит два желания маленьких россиян.

Так, девятилетний мальчик из Челябинской области загадать, что хочет побывать на Красной площади, покататься на коньках и увидеть, где в Кремле работает президент. Другой десятилетний мальчик из Тульской области написал, что мечтает обнять панду.

Первое желание ребенка президент пообещал выполнить «запросто» и даже вместе покататься с мальчиком. Что касается второго, то президент подумает, как это сделать, и посоветуется с защитниками животных.

«Мы предпримем максимальные усилия для того, чтобы это желание было реализовано», - пообещал Путин. (фото okolitsa-info.ru)