В России признали нехватку рабочих

Россия впервые в современной истории столкнулась с нехваткой и ограничениями по рабочей силе. Это признала руководитель ЦБ Эльвира Набиуллина, пишет газета «Известия».

Экономика перегрета. Уровень безработицы составляет около 2%, инфляции - примерно 10%. Эти факторы влияют на ключевую ставку, ЦБ вынужден не снижать показатель.

По сообщению газеты, если ранее Банк России повышал ставку только в случае кратковременных внешних ухудшений, то сейчас ситуация изменилась. С учетом неблагоприятной внешней среды, высокой инфляции и дефицита кадров ключевая ставка может надолго остаться высокой.

