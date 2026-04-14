Снег и грязь в российском городе будут убирать дворники из Африки

В российском городе не нашлось желающих за 55 тысяч рублей убирать улицы от грязи и снега. К работе привлекут дворников из Африки, готовых с утра до вечера работать шесть дней в неделю.

Трудовых мигрантов из Сенегала привлекут к уборке улиц в Оренбурге, сообщил АиФ мэр города Альберт Юмадилов. 70 граждан официально трудоустроят в муниципальные предприятия. Мигранты из Африки будут задействованы в уборке и благоустройстве городских территорий. Для уборки им дадут не дворы и центральные улицы, а сложные участки, в частности, обочины Донгузской улицы, где образовались стихийные свалки. Проживать дворники будут в общежитии гостиничного типа, у них будет переводчик.

Оренбургский мэр признался, что никто из местных жителей не захотел работать дворниками, уборщиками, опиловщиками деревьев и так далее за зарплату в 55 тысяч.

«Ходили по профильным техникумам, вели, так сказать, агитацию среди ребят, звали работать на технику - снегоуборщиками, поливальщиками, но откликнулось, наверное, человек пять. Что нам оставалось делать?» рассказал журналистам Юмадилов. В качестве эксперимента решили привлечь иностранную рабочую силу.

По информации «Газеты Оренбуржье», контракт с сенегальцами заключат до апреля 2027 года.