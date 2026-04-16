Карелия сохранила высокий уровень инвестиционной активности

В условиях экономических ограничений региону на протяжении нескольких лет удается сохранять высокую инвестиционную активность. Общий объем привлеченных средств в 2025 году превысил 107 млрд рублей, сохранив ежегодный рост. При этом ключевой тенденцией остается укрепление роли частного капитала: в регионе доля частных инвестиций достигла 76%. В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата (по итогам 2024 года) Карелия занимает 17-е место.

Значительный рост - в 1,8 раза - отмечен в строительстве. В 1,7 раза выросли инвестиции в сфере деятельности гостиниц и предприятий общественного питания, в 1,6 раза – в оптовой и розничной торговле. Почти на 12 % увеличились инвестиции в обрабатывающие производства.

Весомый вклад в экономику республики, отметил в своем выступлении Артур Парфенчиков, внесли не только крупные предприятия, но и малый бизнес. Объем инвестиций здесь составил 27,2 млрд рублей. Число субъектов малого, среднего предпринимательства и самозанятых в Карелии достигло 84,6 тысячи. Доля МСП и самозанятых в валовом региональном продукте демонстрирует стабильный рост, превысив 25%.

При поддержке депутатского корпуса в регионе был введен инвестиционный налоговый вычет: компании получают до 70% вычета по налогу на прибыль и могут снизить региональную ставку с 17% до 5%. Еще одна стимулирующая мера с этого года – снижение налоговых ставок на 25% для организаций, включенных в реестр малых технологических компаний.

За три года в республике завершено 100 инвестиционных проектов в промышленности, сельском хозяйстве и сфере гостеприимства. Благодаря мерам поддержки и преференциям особенно привлекательными для бизнеса остаются арктические территории — здесь реализуется 77 проектов с объемом инвестиций порядка 106 млрд рублей.

Правительство Карелии продолжает активно содействовать реализации новых инвестпроектов. Сейчас в региональном реестре их 286, общий объем инвестиций – более 150 млрд рублей. Реализация этих проектов позволит создать в республике свыше 12 тысяч рабочих мест.

Привлечение инвестиций — это развитие бизнеса, а значит - пополнение бюджета, и реальные деньги на нужды людей,

– подчеркнул Артур Парфенчиков.

Выступая перед депутатами Законодательного Собрания, Глава Карелии особо отметил необходимость контроля со стороны власти за исполнением инвесторами обязательств по реализации проектов на земельных участках, предоставленных без проведения торгов. По состоянию на начало апреля расторгнуто 13 договоров аренды, в том числе с не выполнившими своих обязательств инвесторами.

