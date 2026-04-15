Угроза затопления территорий в Карелии минимальна

В Карелию стремительно пришла весна. «Угроза подтопления и затопления территорий минимальна», — доложила на всероссийском совещании о готовности регионов к весеннему половодью министр природных ресурсов и экологии Янина Свидская. В Росгидромете сообщили, что запасы воды в снежном покрове в Карелии в этом году меньше нормы, но при этом разрушение ледяного покрова на большинстве рек и водоемов началось гораздо раньше обычного срока.

В 2026 году в Карелии планируют провести расчистку, углубление дна и выпрямление русла реки Орзега в Прионежском районе за счёт федерального бюджета. Работы планируют выполнить по проекту, который уже прошел экспертизу. Это позволит увеличить пропускную способность реки и защитить автодорогу на станции Орзега от ежегодных затоплений.

В рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» запланированы мероприятия по расчистке рек Неглинки, Лососинки, Кеми, Шуи и Чёрной. Проект рассчитан до 2030 года. Первое федеральное финансирование в размере 20 млн рублей планируется в 2027 году, а в 2028 году республика получит на эти цели ещё 95 млн рублей.