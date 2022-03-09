09 марта 2022, 17:43
Россия

В России предложили повысить планку налога на роскошные автомобили

Минимальный порог стоимости автомобиля, на который распространяется «налог на роскошь», предложили поднять до десяти миллионов рублей

Планку налога на роскошь для автомобилей могут поднять в три раза. Сейчас нижняя планка налога составляет три миллиона рублей, она действует с 2014 года. С тех пор цены на автомобили менялись и не раз. В результате под повышающий коэффициент стали подпадать некоторые автомобили массовых производителей.

В правительстве предложили пересмотреть планку налога на дорогие авто и поднять ее до десяти миллионов рублей. О грядущих изменениях сообщает РБК со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.

По нынешнему законодательству, владельцы автомобилей стоимостью от трех до пяти миллионов рублей должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,5. Налог на машины возрастом один-два года рассчитывается по коэффициенту, умноженному на 1,3, возрастом в два-три года - 1,1. Налог в двойном размере должны платить владельцы машин стоимостью в 5-10 миллионов рублей возрастом до пяти лет. Тройной налог - за модели по цене 10-15 миллионов рублей и возрастом 10-20 лет. (фото pixabay.com, Tama66)

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Михаил Мишустин
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