В России предложили повысить планку налога на роскошные автомобили

Планку налога на роскошь для автомобилей могут поднять в три раза. Сейчас нижняя планка налога составляет три миллиона рублей, она действует с 2014 года. С тех пор цены на автомобили менялись и не раз. В результате под повышающий коэффициент стали подпадать некоторые автомобили массовых производителей.

В правительстве предложили пересмотреть планку налога на дорогие авто и поднять ее до десяти миллионов рублей. О грядущих изменениях сообщает РБК со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.

По нынешнему законодательству, владельцы автомобилей стоимостью от трех до пяти миллионов рублей должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,5. Налог на машины возрастом один-два года рассчитывается по коэффициенту, умноженному на 1,3, возрастом в два-три года - 1,1. Налог в двойном размере должны платить владельцы машин стоимостью в 5-10 миллионов рублей возрастом до пяти лет. Тройной налог - за модели по цене 10-15 миллионов рублей и возрастом 10-20 лет. (фото pixabay.com, Tama66)