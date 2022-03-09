Назвали страны, где россияне будут отдыхать без Visa и Mastercard

После того, как российские Visa и Mastercard перестали работать за границей, туристы из РФ смогут отдыхать в ограниченном количестве стран. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) отметили, что это будут те государства, где принимают карты «МИР» к оплате.

Кроме того, популярностью будут пользоваться страны с системой «все включено». Это Турция, Египет и Тунис. В аналогичном формате работают некоторые отели в ОАЖ и на Мальдивах.

Если восстановят перелеты, в список могут также войти такие страны, как Доминикана, Куба, Мексика, некоторые отели острова Маргарита в Венесуэле.

Страны, где большинство торговых точек с терминалами и банкоматами принимают карты «Мир», всего четыре - Белоруссия, Армения, Узбекистан и Киргизия.

Использовать российские карты также возможно в частично признанных республиках Абхазия и Южная Осетия. Также карты «Мир» частично принимают в Казахстане, Таджикистане и Турции. // Фото: bloomchain.ru