В России планируют вести борьбу с нелегальной занятостью

В Госдуме на рассмотрении находится новый законопроект о занятости. Документ среди прочего будет включать понятие «нелегальная занятость», а также меры борьбы с ней, сообщил член комитета Госдумы по соцполитике Андрей Исаев. Об этом передает РИА Новости.

Исаев отметил, что понятие «нелегальная занятость», как и «самозанятые» и «платформенные занятые», вводится впервые. Проект закона будет рассматриваться на заседании Госдумы во время весенней сессии.

Кроме того, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев ранее предложил добавить в даный законопроект нормы, касающиеся гарантий и поддержки участникам СВО, в том числе положения о статусе их семей. // Фото: duma.gov.