В России начнут ходить новые тысячные и пятитысячные купюры

Презентация новых банкнот номиналом в 1000 и 5000 рублей запланирована летом.

Обновленные деньги будут улучшенного дизайна и с усовершенствованной защитой. Также банкноты будут более износоустойчивые. Ожидается, что модернизация позволит обеспечить надежную защиту от подделок, сообщает РБК.

Эксперты предлагали Банку России около 30 объектов-символов для дизайна. На новеньких купюрах могут появиться Нижегородский кремль, здание Госбанка, памятник Максиму Горькому или панорамный вид Екатеринбурга, Уральский хребет и другие. По цветы обновленные купюры будут приближены к существующим. // фото pixabay