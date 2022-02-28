В России началась длинная рабочая неделя

В России началась шестидневная рабочая неделя. Суббота, 5 марта, станет рабочим днем, следующие три дня россияне будут отдыхать.

При этом в субботу рабочий день будет сокращен на один час.

Эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева в разговоре с РИА Новости отметила, что, несмотря на сокращение рабочего предпраздничного дня, сотрудники получат свою обычную оплату. Кроме того, за работу в праздники можно получить право на отгул или двойную оплату. Фото pixabay.com/kang_hojun