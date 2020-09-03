В России могут запретить ароматизаторы в табачной продукции

Одной из мер, принимаемых Минздравом для сокращения потребления табачной продукции в России, может стать запрет на использование ароматизаторов в сигаретах, сообщает «Коммерсантъ». Эта мера коснется 80 % изделий и вызовет серьезные трудности у производителей.

Запрет на вкусовые добавки в табачной продукции — одна из конкретных мер, которые планирует предпринять Минздрав для сокращения количества курильщиков в России. Министерство разработало план мероприятий антитабачной концепции до 2035 года. Этот документ был принят в ноябре прошлого года и предусматривает снижение числа курильщиков среди взрослого населения РФ к 2035 году до 21%. В конце 2018 года показатель был 29%.

Из текста документа следует, что для достижения этой цели Минздрав планирует запретить использование ароматизаторов, красителей, а также добавок, усиливающих привыкание к никотиносодержащей продукции, к которой относятся и жидкости для электронных сигарет.

По оценке заместителя директора по научной работе и инновациям Всероссийского научно-исследовательского института табака, махорки и табачных изделий Евгении Гнучих доля табачных изделий с различными вкусовыми и ароматическими добавками на рынке РФ составляет более чем 80%.

А Василий Груздев, директор по работе с органами государственной власти «JTI Россия» (марки Winston, Camel и др.), утветрждает, что ароматизаторы содержат 98% табачных изделий на российском рынке и практически 100% жидкостей электронных сигарет.

Исключение пищевых добавок при производстве табачных изделий негативно отразится на их вкусе. Он станет примерно таким, какой имели сигареты, выпускавшиеся во времена СССР. На это, очевидно, и рассчитывает Минздрав — если на рынке останется только такая продукция, количество курильщиков уменьшится.

Еще одна мера, которую собирается ввести Минздрав — увеличение размера предупреждающих о вреде курения надписей на пачках сигарет с нынешних 50% от общей площади упаковки до 75%. Также в плане мероприятий указано снижение доли никотина в сигаретном дыме. В настоящее время его максимально допустимый объем ограничен 1 мг. Насколько он должен быть снижен, в документе не уточняется.

Под угрозой могут оказаться и товарные знаки производителей. Минздрав выступил с предложением внести изменения в технический регламент ЕАЭС «О безопасности табачной продукции», после чего станет возможно использование только обезличенных табачных пачек.

Производители табачных изделий не согласны с предлагаемыми Минздравом мерами. Они считают, что в случае их введения неизбежен рост нелегального рынка. К тому же связанные с производством нововведения потребуют полного изменения технологического процесса и многомиллиардных вложений.

