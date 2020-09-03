Женщина заплатит за лечение сожителя, которого пыталась зарезать

Основанием для обращения прокурора в суд послужили материалы уголовного дела в отношении 28-летней жительницы п. Чупа, обвиняемой в причинение легкого вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия, сообщает прокуратура РК.

Расследованием было установлено, что ранее не имевшая проблем с законом женщина, мать двоих детей, находясь вместе с нетрезвым сожителем у себя дома, в ответ на оскорбления последнего в свой адрес, нанесла ему удар клинком кухонного ножа в область шеи, причинив непроникающее колото-резаное ранение, квалифицированное как легкий вред здоровью.

Осознав тяжесть содеянного, женщина обратилась к сотрудникам станции скорой помощи. Потерпевший был госпитализирован в Лоухскую Центральную районную больницу, где в течение недели проходил лечение.

Впоследствии женщина и ее сожитель примирились, в связи с чем было принято решение о прекращении уголовного дела.

Как показала прокурорская проверка, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования РК возместил медучреждению расходы, связанные с лечением потерпевшего, на общую сумму более 50 000 рублей.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора и постановил взыскать с женщины средства, затраченные на лечение потерпевшего по уголовному делу, а также государственную пошлину за рассмотрение данного гражданского дела.

Решение суда пока не вступило в законную силу.