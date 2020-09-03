Ефремов признал свою вину в суде, но не уточнил в чем

Актер Михаил Ефремов заявил, что признает свою вину. В чем именно он признает вину, господин Ефремов не уточнил. Такое заявление он сделал перед прениями сторон в Пресненском суде, пишет сегодня «Коммерсант».

«Хочу сделать заявление, ваша честь. Я не спал несколько ночей, я решил, что признаю свою вину»,

– цитирует артиста ТАСС.

Добавим, что накануне в своем ТГ-канале актер выложил «Вечерние медитативные ответы на вопросы».

«Виноват ли я? Да, виноват. Миллиарды раз прокручиваю в голове тот вечер»,

– в частности пишет он.

В то же время прокурор в суде заявила, что считает вину актера доказанной в ходе судебного процесса.

«Считаю, что вина Ефремова в преступлении подтверждается видеоматериалами, данными экспертиз, показаниями свидетелей и другими доказательствами по делу»,

– сказала гособвинитель.

Напомним: вечером 8 июня Михаил Ефремов, управляя своим внедорожником в нетрезвом виде, совершил ДТП в центре Москвы. В результате аварии погиб 57-летний Сергей Захаров. Вечером 9 июня суд определил для Ефремова меру пресечения в виде домашнего ареста. Артисту грозит до 12 лет лишения свободы.