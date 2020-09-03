5-6 сентября в Беломорске будут ловить безнадзорных собак

Администрация Беломорского муниципального района на своем сайте сообщает, что 5 и 6 сентября 2020 года будет проводится отлов безнадзорных животных, находящихся в свободном выгуле, на территории Беломорского городского поселения.

Население информируется, что отлов безнадзорных собак будет выполняться даже при наличии ошейника, с последующим помещением животных в специализированные приюты Республики Карелия.

Во избежание конфликтных ситуаций администрация убедительно просит владельцев собак полностью исключить бесконтрольные прогулки своих питомцев на улицах города.

Работы выполняются в связи с многочисленными обращениями жителей города Беломорска и в целях исполнения Закона Республики Карелия № 2424-ЗРК «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными государственными полномочиями Республики Карелия в области обращения с животными».