Медики, отвечающие за здравоохранение в Карелии, проведут прием

С 7 по 11 сентября пройдет «Неделя приёмов граждан по теме «Организация системы здравоохранения в осенне-зимний период в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки», сообщает Роспотребнадзор Карелии.

Приёмы медиков пройдут по адресу: г. Петрозаводск, ул. Энгельса, д. 4, каб. 61.

Записаться на приём можно по телефону 77-31-16.

График приёмов:

07.09 с 15:00 до 17:00 – Билко Ольга Юрьевна, депутат Петрозаводского городского совета, главный врач Городской поликлиники №4

08.09 с 10:00 до 12:00 – Хейфец Алексей Ильич, депутат Законодательного собрания Республики Карелия, председатель комитета по здравоохранению и социальной политике ЗС РК

09.09 c 10:00 до 12:00 – Гравов Андрей Михайлович, директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия

с 14:00 до 16:00 – Горид Екатерина Арсентьевна, врио заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия (Роспотребнадзор по РК) (по адресу: г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 26, предварительная запись по тел. 76-35-93)

Приемы также пройдут в территориальных отделах управления (г. Сегежа, ул. Мира, д. 38а; г. Костомукша, ул. Звездная, д.23; г. Сортавала, ул. Комсомольская, д.10; г. Кондопога, ул. Комсомольская, д. 6)

10.09 с 15:00 до 17:00 – Матвеева Галина Юрьевна, заместитель министра здравоохранения Республики Карелия (приём по личным вопросам – дистанционно)

11.09 с 14:00 до 16:00 – Репникова Яна Владимировна, заместитель руководителя Территориального органа Росздравнадзора по Республике Карелия (по адресу: г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 29а, 4 этаж)

с 15:00 до 17:00 – Стоцкий Михаил Михайлович, депутат Законодательного собрания Республики Карелия, главный врач Городской поликлиники №1.