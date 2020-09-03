В мэрии рассказали о ходе дорожных работ в Петрозаводске

Администрация сообщает о ходе дорожных работ в Петрозаводске в разных районах города. В частности, после завершения перекладки коммунальных сетей на набережной Варкауса возобновили ремонт проезжей части.

«На участке от Ленинградской до Московской улицы отфрезеровали старое покрытие и ведут устройство выравнивающего слоя. Также здесь и на улице Калинина продолжается ремонт тротуаров», - сообщают в мэрии.



Отмечается, что мероприятия синхронизированы с плановыми работами на инженерных коммуникациях. Новый асфальт укладывается только после их завершения. «Земляные и дорожные работы увязаны на каждом из оставшихся объектов ремонта в рамках нацпроекта: на набережной Варкауса, улице Калинина и Первомайском проспекте».