В реконструкции в честь обороны Петрозаводска участвовали 140 человек

В субботу на территории Кургана Славы около поселка Виллагора прошли мероприятия, посвященные обороне Петрозаводска от фашистских захватчиков. В паблике «Республика Карелия» сообщили, что на фестиваль 11 сентября приехали порядка 140 участников.

Это члены военно-исторических клубов из Москвы, Королева, Калуги, Мурманска, Санкт-Петербурга, Выборга, Петрозаводска, Сортавалы, Кондопоги, Ленинградской области и Подмосковья. Они участвовали в исторической реконструкции боев 80-летней давности.

На военно-мемориальном комплексе также захоронили 69 командиров и бойцов Красной Армии, которые погибли в Карелии в годы Великой Отечественной войны. Их останки нашли в этом году поисковики.

Собравшиеся ознакомились с выставкой находок участников поисковых отрядов и угостились из полевой кухни. Кроме исторической реконструкции и траурных мероприятий состоялся мотопробег. Кстати, добираясь до места, его участники спровоцировали ДТП.

Напомним, обороне города в 2021-м исполняется 80 лет. Финские войска начали наступление на Петролзаводск 4 сентября 1941 года. Их атаку сдерживали почти месяц. // Фото: Анастасия Зайцева/ «Республика Карелия»