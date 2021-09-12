Жителей Карелии предупредили о вероятности ЧП из-за ветра и дождей

В Карелию в понедельник, 13 сентября, придут ливни и сильный ветер. Республиканское МЧС предупредило о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций.

Ссылаясь на прогноз метеорологов Карельского ЦГМС, спасатели сообщили, что утром и днем дождь в регионе будет сильным, порывы ветра достигнут 15-17 метров в секунду.

Под действие неблагоприятного погодного явления могут попасть 18 муниципальных образований.

Это Петрозаводск и Костомукша, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский районы. // Фото: PublicDomainPictures/Pixabay