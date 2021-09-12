«Метеор» с понедельника будет ходить на Валаам по новому расписанию

Периодичность и расписание курсирования скоростного «Метеора» между Валаамом и Сортавалой на две ближайших недели пересмотрели. В пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании сообщили, что изменения будут действовать с 13 до 25 сентября.

Расписание на этот период следующее:

№ 501 (ежедневно) Сортавала 08:50 – Валаам 09:45;

№ 503 (ежедневно) Сортавала 11:10 – Валаам 12:05;

№ 505 (по субботам и воскресеньям) Сортавала 14:15 – Валаам 15:10;

№ 507 (по субботам и воскресеньям) Сортавала 16:35 – Валаам 17:30;

№ 502 (ежедневно) Валаам 09:55 – Сортавала 10:45;

№ 504 (по субботам и воскресеньям) Валаам 13:05 – Сортавала 14:00;

№ 506 (ежедневно) Валаам 15:25 – Сортавала 16:20;

№ 508 (по субботам и воскресеньям) Валаам 18:30 – Сортавала 19:25.

Изменения призваны обеспечить удобную стыковку с поездами, которые прибывают и отправляются на станцию Сортавала и остановочный пункт Сортавала-Центр.

Так, пассажиры поезда №16 Москва – Петрозаводск, прибывающего в Сортавала в 8:19 (мск), могут совершить пересадку на рейс судна в 8:50 (мск). Время ожидания составит всего около 30 минут.

Пассажирам «Ласточки» №821 Санкт-Петербург – Сортавала Центр, прибывающей в 10:28 (мск), предоставлена возможность удобной пересадки на рейс «Метеора» в 11:10 (мск).

При неблагоприятных погодных условиях курсирование «Метеоров» могут приостановить. // Фото: источник