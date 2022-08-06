В регионе ночью ливни продолжатся

По данным республиканской Гидрометеослужбы, в ночь с субботы на воскресенье ожидаются кратковременные дожди, местами пройдут ливни. Атмосферное давление будет расти.

Ночью в Карелии синоптики прогнозируют кратковременный дождь, местами ливни. Сила ветра западных направлений будет составлять 6-11м/с, в порывах до 14м/с. Температура воздуха ночью снизится до +10,+15°С.

Днем в республике облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер в порывах может достигать 15-18 м/с. Воздух прогреется до +16…+21ºС. Атмосферное давление будет расти.Фото: pxhere.