В разных районах Карелии ожидаются проблемы с телесигналом

Радиотелевизионный передающий центр Карелии опубликовал график отключений вещания ТВ- и радиоканалов на неделю с 18 по 24 сентября.

Так, в разные дни недели проблемы с трансляцией каналов ожидаются в поселках Амбарный, Видлица, Деревянка, Деревянное, Калевала, Лендеры, Пиндуши, Реболы, Суккозеро. Подробный график можно посмотреть по ссылке.

Временные неудобства связаны с плановыми профилактическими работами, а также с отключениями электроэнергии. // Фото: unsplash.com / Glenn Carstens Peters