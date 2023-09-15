15 сентября 2023, 20:26
В разных районах Карелии ожидаются проблемы с телесигналом
Опубликован график перебоев в телевещании на предстоящую неделю
Радиотелевизионный передающий центр Карелии опубликовал график отключений вещания ТВ- и радиоканалов на неделю с 18 по 24 сентября.
Так, в разные дни недели проблемы с трансляцией каналов ожидаются в поселках Амбарный, Видлица, Деревянка, Деревянное, Калевала, Лендеры, Пиндуши, Реболы, Суккозеро. Подробный график можно посмотреть по ссылке.
Временные неудобства связаны с плановыми профилактическими работами, а также с отключениями электроэнергии. // Фото: unsplash.com / Glenn Carstens Peters