Вечером 7 февраля в работе «ВКонтакте» произошел серьезный сбой. Это следует из данных портала Downdetector, который отслеживает неполадки в работе популярных сайтов.

По данным на 19:45 сайт зарегистрировал несколько сотен сообщений о сбое в работе соцсети. Люди жалуются на невозможность зайти на сайт. Не работает и мобильное приложение.

Проблемы в работе «ВКонтакте» фиксируются в разных городах России. Причины произошедшего пока не известны. // Фото: shutterstock.com