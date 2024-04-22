22 апреля 2024, 13:56
В работе сайта РЖД произошел сбой: пассажиры не могут купить билеты
Массовые жалобы на работу портала РЖД зафиксировали 22 апреля
Пользователи в массовом порядке жалуются на сбой в работе сайта Российских железных дорог. Сервис по продаже билетов не функционирует, таковы данные Downdetector.
Резкий рост таких жалоб зафиксирован около 10:00 в понедельник, 22 апреля. После полудня жалобы стали массовыми. Купить билеты на поезд пассажирам не удается. Тем, у кого это все же получилось, в итоге возвращают деньги назад.
В центре поддержки клиентов РЖД людей предупреждают о возможном сбое и говорят, что работают над устранением неполадок. // фото: freepik.com