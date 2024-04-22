Студенческие билеты и зачетки станут электронными

В электронный вид переведут зачетки и студенческие билеты. Такой эксперимент собираются провести в России. Постановление подписали в правительстве РФ.

Эксперимент коснется студентов колледжей и вузов, ординаторов, аспирантов. Перевод будет добровольным. Пилотный проект стартует 25 апреля этого года и продлится до 31 декабря 2025 года.

Электронные документы можно будет использовать при покупке билетов на транспорт, театры, музеи, кино, концертные залы.

Электронные документы появятся в личном кабинете на портале Госуслуг и в мобильном приложении в виде QR-кода. У студентов будет возможность пользоваться и бумажными аналогами. // фото freepik.com