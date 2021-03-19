В пяти населенных пунктах Карелии временно отключат телевещание

На неделе с 22 по 28 марта в ряде населенных пунктов Карелии произойдут отключения теле- и радиовещания. Об этом сообщили в Радиотелевизионном передающем центре республики.

23 марта отключения пройдут в Пуйкколе и Суккозере, 24 марта - в Лендерах, 25 марта - в Вяртсиля и Реболах. Теле- и радиовещания не будет с 11 до 17 часов. Отключения связаны с плановыми профилактическими работами.

Обо всех временных перерывах в вещании каналов можно узнать на сайте РТПЦ в разделе «Временные отключения трансляции». Фото 4esnok.by