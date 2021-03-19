Мэрия Петрозаводска потребовала очистить крыши домов от наледи и снега

Администрация столицы Карелии потребовала срочно почистить крыши зданий, козырьки подъездов, балконов и навесов от наледи и снега. Обращение городских властей адресовано управляющим компаниям, товариществам собственников жилья, владельцам и арендаторам нежилых помещений, владельцам частных домов.

При этом в мэрии подчеркивают, что работы должны вестись с соблюдением техники безопасности. В случае высотных работ, специалисты должны иметь страховочное снаряжение.

Кроме того для безопасности пешеходов место проведения работ должно быть ограждено. Рядом с зоной сброса снега должен дежурить ответственный за уборку специалист.

При этом если крыша еще не почищена от снега, то опасные участки следует оградить и поставить таблички с предупреждением.

«Пешеходам и водителям автотранспорта в период межсезонья необходимо помнить о мерах предосторожности, избегать места проведения работ по очистке кровель от снега и наледи»,

- призвали в администрации города.

Петрозаводчане могут оставлять жалобы по короткому номеру 051.

Ранее в Петрозаводске несколько человек попали под сход наледи и снега. Один мужчина погиб на улице Куйбышева. Женщина, на которую рухнул снег, отделалась головной болью. Вдобавок упавший снег повредил несколько машин на проспекте Ленина и улице Свердлова. (фото tulapressa.ru)