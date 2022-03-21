В Пряжинском районе мужчина избил женщину ногами

В отделении полиции Пряжинского района возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего жителя одного из поселков. За избиение знакомой мужчина ответит по статье 112 УУ РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», санкции по которой составляют до трех лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

Сигнал о пострадавшей поступил в полицию из больницы, куда доставили 37-летнюю женщину. Как установили правоохранители, между односельчанами произошел конфликт. Мужчина, разозлившись, нанес удар знакомой ногой по лицу. После чего он отправился домой, а пострадавшая вызвала скорую помощь.

Впоследствии полученная травма была квалифицирована как вред здоровью средней тяжести. Подозреваемый дал признательные показания. По уголовному делу ведется дознание. Фото: pixabay.com/ru