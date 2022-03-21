Гараж полыхал на севере Карелии

Сегодня утром в Кеми произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

По данным ведомства, сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 6:52. На место происшествия выехали три единицы техники и восемь сотрудников пожарно-спасательных подразделений района. Выяснилось, что горит гараж. Борьба с огнем была долгой - ликвидировать возгорание удалось лишь в 8:30.

В министерстве напоминают жителям и гостям Карелии, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить в Единую службу спасения по телефону 01, с мобильного - 101, 112. Фото pixabay.com/fish96