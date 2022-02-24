В прошлом году приобретено почти 8 000 открыток с видами Карелии

Открытка – простой способ поделиться впечатлениями о своих путешествиях с друзьями и близкими. Республика Карелия – одно из самых популярных направлений внутреннего туризма. Жители и гости республики отправили почти 8 000 почтовых карточек с видами региона в 2021 г.

Самыми популярными изображениями на открытках стали фотографии горного парка «Рускеала». На втором месте по популярности - почтовые карточки с изображением острова Кижи. На третьем месте открытки с пейзажами Беломорска и деревни Кинермы. Замыкает ряд лидеров изображение заката на Рысьей горе.

Карелия – удивительный край с богатым культурным наследием и уникальной природой. Почта России предоставляет возможность отправить открытку прямо с туристического объекта: отделения компании расположена непосредственно на популярных маршрутах региона. Отправляя друзьям и близким почтовую карточку с изображением памятников архитектуры или удивительных уголков природы, можно рассказать о тех местах, где побывал, что безусловно вносит свою лепту в рост популярности региона как среди российских, так и иностранных туристов,

– считает директор УФПС Республики Карелия Ирина Горелова.

Совсем недавно в продаже почтовых отделений региона появились пять видов открыток с заснеженными пейзажами Карелии. Карточки разработаны Почтой России вместе с Ростуризмом и Русским географическим обществом. Они были тепло встречены жителями и гостями региона. На открытках изображены поселок Рабочеостровск, заповедник Кивач, река Янисйоки, озеро Дневное и река Лососинка. Пейзажи почтовых карточек рисуют заповедные и практически-нетронутые туристическими маршрутами места Карелии.

Открытки относятся к особенному виду почтовых карточек. Они предназначены для письма без конверта, то есть открытого. Лицевая сторона содержит изображение чаще всего полноформатного масштаба, то есть расположенное на всей площади. На обороте принято писать не только сообщения, но и адреса как отправителя, так и получателя. Кроме того, туда же наклеивается и почтовая марка.