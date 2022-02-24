Соцкапитал: меняйте ненужное на нужное

Однажды вечером в тишине квартиры раздался звонок со знакомого номера. Звонила подруга Наташка, от которой уже сто лет не было новостей.

- Я обменяла старый велик на фен! –выпалила она.

- И тебе привет, а теперь поподробнее, так что там за такой чудесный обмен? - ответила я удивленно, поглядывая на старый Мишкин велик на балконе. Он давно уже катается на подростковом, а трехколесный пылится без дела, мешая пройти.

-Слушай, не поверишь, обошлись без купи-продай в этот раз. А коллега с работы там шкаф поменял на двухкилограммовый домашний торт. Пекли по его заказу, - затараторила она, видимо сильно воодушевившись выгодной сделкой.

- Ну вот еще, какой шкаф, какой торт? - совсем опешила я,

- А вот такой, есть такой сайт «Социальный капитал» ,там люди меняют ненужные вещи на нужные! Как говорится не имей сто рублей, а имей сто друзей, а твои друзья-твое богатство. Тут я совсем была сражена подобной тирадой, хотя от Наташки, честно говоря, не ожидала таких знаний в социальных сетях, и сначала неохотно полезла в интернет.

- Какой говоришь у них сайт?

- Сейчас скину, легко запомнить соцкапитал.

- А что еще там можно обменять?

-Да все что угодно.

-И что, деньги не нужны?

-Ну да, вещь на вещь или вещь на услугу, ты сама почитай, там куча ответов на твои вопросы, а если читать лень, то там ролик есть с YouTube. А, самое главное, там еще можно учиться, представляешь, я уже Димку записала на репетиторство по английскому у студентки. Она его будет подтягивать по грамматике, а я ей за это продукты буду давать, может книги какие приглянутся, мы с ней еще договоримся.

Я уже почти не слушала, что она мне рассказывала дальше, а нырнула на сайт и, кажется, за пару минут нашла себе отличный миксер, как раз в обмен на трехколесный велосипед. Так-так–так, кажется, я тоже воодушевилась такой удачной сделкой и совсем не нужны деньги. Товар на товар или на услугу. Здорово, и как выгодно!

Действительно, можно же друг другу помочь с выгодным обменом и не в ущерб себе, вроде бы и дело доброе сделал и себя не обидел. Тут оказывается еще и баллы начисляют, если ты друга в Социальный капитал пригласил. За каждого платят по 50 ОМ (это такая платежная монета) + 1% процент от всех его продаж. О, да тут еще и знакомства есть и резюме.

Хорошо, что сайт еще новый, не так много конкуренток будет, подумала я, уже выбирая фотку для раздела с трудоустройством. Вместо того, чтобы отдать деньги первому попавшемуся продавцу, учителю или портному, можно выбрать одного из участников Клуба, при этом самой выбрать того, кто лучше всего соответствует пожеланиям, из разных компаний и частных лиц и договориться с ним о сделке. Так значит это Социальная сеть, в которой я могу предоставлять и получать услуги, продавать и покупать товары без оплаты деньгами?

Мой платежный ресурс — это помощь, которую я могу оказать остальным участникам проекта. Кажется, вечер перестал быть томным. Социальный капитал, где же ты был раньше, когда я искала коньки старшему, а в кошельке гулял легкий ветерок. Ну что же, пожалуй, начну сообщать радостную новость про Социальный капитал Верунчику, надеюсь меня еще не опередили.

На правах рекламы.